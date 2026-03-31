ಬೀದರ್: ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಿಡಿಲಿಗೆ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.

ಔರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾದಲ್ ಗಾಂವ್ ಗ್ರಾಮದ ರಾಹುಲ್ ರಮೇಶ್ ಬಾಸ್ಕರೆ (25) ಮೃತ ಯುವಕ. ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಳೆ ಬಂದದ್ದರಿಂದ ಮರದಡಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸಿಡಿಲು ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

ತಡರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೇ ಬಿರುಗಾಳಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದಟ್ಟ ಕಾರ್ಮೋಡ ಕವಿದು ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ವಾತಾವರಣ ತಂಪಾಗಿದೆ. ಬೀದರ್, ಔರಾದ್, ಚಿಟಗುಪ್ಪದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.