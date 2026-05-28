ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ

<p>ಜನವಾಡ: ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಬಿರುಗಾಳಿ, ಗುಡುಗು-ಮಿಂಚಿನೊಂದಿಗೆ ಸುರಿದ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಗೆ ಮನೆಯೊಂದರ ಗೋಡೆ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ತಗಡುಗಳು ಹಾರಿವೆ.</p>.<p>ಗುಮ್ಮಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಗೋಡೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಎರಡು ಮನೆಗಳ ತಗಡುಗಳು ಹಾರಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿವೆ ಎಂದು ಬೀದರ್ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರವೀಂದ್ರ ದಾಮಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ: ಜನವಾಡ, ಅಲಿಯಂಬರ್, ಇಸ್ಲಾಂಪುರ, ಯರನಳ್ಳಿ, ಬಂಪಳ್ಳಿ, ಮರಕಲ್, ಹಿಪ್ಪಳಗಾಂವ್, ಚಾಂಬೋಳ್, ಸಾಂಗ್ವಿ, ಕಮಠಾಣ, ಮಂದಕನಳ್ಳಿ, ಚಿಟ್ಟಾವಾಡಿ, ಚಿಟ್ಟಾ, ಘೋಡಂಪಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧೆಡೆ ಧಾರಕಾರ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು.</p>.<p>ಪ್ರಖರ ಬಿಸಿಲ ಕಾರಣ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಜನ ಕಂಗೆಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮಳೆ ಭುವಿಗೆ ತಂಪೆರೆದಿದ್ದು, ಜನ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜೂನ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ರೈತರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ತುಸು ಬೇಗವೇ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ರೈತರ ಭೂಮಿ ಹದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ಲಾಂಪುರದ ಸಂಗಮೇಶ ಕೌಟಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈಗಾಗಲೇ ಶೇ50ರಷ್ಟು ರೈತರು ಬಿತ್ತನೆಗಾಗಿ ಭೂಮಿ ಹದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನುಳಿದವರು ಹದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಮಳೆಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಮಠಾಣ(ಜನವಾಡ): ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಮಠಾಣ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಸಚಿನ್ ಶಿವರಾಜ (26) ಮೃತ ಯುವಕ.</p>.<p>ಮಳೆ ಕಾರಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಂದ ನಂತರ ಮನೆಯ ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿಸಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದ ಸಚಿನ್ಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ತಗುಲಿತ್ತು. ಬೀದರ್ನ ಬ್ರಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವಾಗ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬೀದರ್ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರವೀಂದ್ರ ದಾಮಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260528-33-1223744500</p>