ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಪವಾರ ಆಯ್ಕೆ

ಬೀದರ್: ಗೋರಟಾದ ಸಂಗೀತ ರುದ್ರೇಶ್ವರ ಮಹಾ ಸಂಸ್ಥಾನದಿಂದ ನೀಡಲಾಗುವ ಪಂಡಿತ್ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಸಮ್ಮಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ವಾದಕ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಪವಾರ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗೋರಟಾದ ಸಂಗೀತ ರುದ್ರೇಶ್ವರ ಮಹಾ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮೇ 19ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.15ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸಂಗೀತ ರುದ್ರೇಶ್ವರ 4ನೇ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಸಂಗೀತ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಂಗೀತ ರುದ್ರೇಶ್ವರ ಮಹಾ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಅಧಿಪತಿ ರಾಜಶೇಖರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬುಧವಾರ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪಂಡಿತ್ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>