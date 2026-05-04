ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಸಂತ ವಿಹಾರ ಶಿಬಿರ

ಬೀದರ್: ಇಲ್ಲಿನ ಶಿವನಗರದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆಯ ವಸಂತ ವಿಹಾರ ವಸತಿಯುತ ಶಿಬಿರ ಭಾನುವಾರ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮೇ 11ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>'3ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 9ನೇ ತರಗತಿವರೆಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಸಂತ ವಿಹಾರ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವಕಾಶವಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೈತಿಕ, ಸಂಸ್ಕಾರ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಬೌದ್ಧಿಕ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಶ್ರಮ ವಸಂತ ವಿಹಾರ ಶಿಬಿರವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿದೆ' ಎಂದು ಆಶ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ವಾಮಿ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9ರ ವರೆಗೆ ನಿರಂತರ ಶಿಬಿರದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ವಿವಿಧ ವಿಷಯ ಪರಿಣತರು ಸಹ ಆಗಮಿಸಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಧ್ಯಾನ, ಯೋಗ, ಪ್ರಾಣಾಯಮ, ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕ ಕಥೆ, ಚಿತ್ರಕಲೆ, ಭಜನೆ, ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮದ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್, ಪಾಪನಾಶ ಸುತ್ತ ಪರಿಸರ ವಾಕ್, ಮಡ್ಬಾತ್ ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಶಿಬಿರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ 9449274246/9945196115ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>