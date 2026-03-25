ರಾಮಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ರಾಮನವಮಿ, ಹನುಮ ಜಯಂತಿ

ಬೀದರ್: ರಾಮನವಮಿ ಉತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಹನುಮ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಡಗರ, ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲು ನಗರದ ವನವಾಸಿ ರಾಮಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಹಾಗೂ ಬಜರಂಗ ದಳದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕೊರಲಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಮಾ. 26ರಂದು ರಾಮನವಮಿ ಉತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಏ. 2ರಂದು ಹನುಮ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಮುಖಂಡ ಸೋಮಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ ಗಾದಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮೀಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಒಂದಾಗಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸೋಣ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸೋಣ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡ ಸತೀಶ್ ನೌಬಾದೆ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲಾ ತಂಡಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಬೇಕು. ದೇಸಿ ಕಲೆ ಹಾಗೂ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬೀದರ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯ ಶಶಿಧರ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಗರದ ವಿವಿಧ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ಮೆರವಣಿಗೆಗಳು ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೇರುವಂತಾಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಬೀಳ್ಕೊಡಬೇಕು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡ ಹಣಮಂತ ಬುಳ್ಳಾ ಮಾತನಾಡಿ, 'ರಾಮನವಮಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಭಗವಾ ಧ್ವಜ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಕಾಲೊನಿಯ ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ, ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡ ನಾಗರಾಜ ಕರ್ಪೂರ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಬ್ಯಾನರ್, ಸ್ವಾಗತ ಕಮಾನುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸೋಣ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ಖ್ಯಾಮಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಸವರಾಜ ಯದಲಾಪುರ, ಬೀದರ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯ ಅರುಣಕುಮಾರ್ ಹೊತಪೇಟ್, ಬಜರಂಗ ದಳ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಯೋಜಕ ಭೀಮಣ್ಣ ಸರೋಳ್ಳಿ, ಮುಖಂಡರಾದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸಾಳೆ, ಸುನೀಲ್ ದಳವೆ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಶೆಟಕಾರ್, ಬಾಬು ವಾಲಿ, ಕಲ್ಪನಾ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಕಪಿಲ್ ಹೂಗಾರ್, ಮಹೇಶ್ ಪಾಲಂ, ಸಂಗಮೇಶ್ ಗಾದಗಿ ಮತ್ತಿತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260325-33-1394468682</p>