ಪಾಳುಬಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶ ಹಸಿರಿನ ಹೊದಿಕೆ ಹೊದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ, ಮನರೇಗಾ ಯೋಜನೆ ಯಶಸ್ಸು

<p><em>ಶಶಿಕಾಂತ ಎಸ್. ಶೆಂಬೆಳ್ಳಿ</em></p>.<p>ಬೀದರ್: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯದಲಾಪುರ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪಾಳುಬಿದ್ದಿದ್ದ ಬಯಲು ಜಾಗವೀಗ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಪಶು ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹಿಂಭಾಗದ 15 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಪಾಳುಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಈಗ ಅದು ಹಸಿರಿನ ಹೊದಿಕೆ ಹೊದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಹಿಂದೆ ಇದು ಬೆಂಗಾಡು ಪ್ರದೇಶವಾಗಿತ್ತೇ ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡುವಂತೆ ಬದಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ವಿಭಾಗ ಬೀದರ್ ವಲಯವು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ (ಮನರೇಗಾ) 2022ರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ತೋಡಿ, ಇಷ್ಟೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿತ್ತು. ಸುಸ್ಥಿರ ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿಶೇಷ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ನೀರುಣಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿವೆ. ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದದ್ದರಿಂದ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪುನಃ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೆಡಲಾಗಿದೆ. ಅರಳಿ, ಬೇವು, ನೇರಳೆ, ಹುಣಸೆ, ಬಸರಿ, ಟೀಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಜಾತಿಯ ಸಸಿಗಳಿಂದ ತಂಗಾಳಿ ತೇಲಿ ಬರುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>‘15 ಎಕರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರದೇಶ ಏನೂ ಬೆಳೆಯಲಾರದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನರೇಗಾ ಅಡಿ ಕೆಲಸ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು, ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ, ಜತನದಿಂದ ಪೋಷಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ. ನೆಲದಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಆಶ್ರಯ ತಾಣವಾಗಿದೆ’ ಎನ್ನುತಾರೆ ಆರ್ಎಫ್ಒ ಶಿವಕುಮಾರ ರಾಠೋಡ್. ಶಿವಕುಮಾರ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಬೀದರ್ ಅರಣ್ಯ ವಲಯದ ಆರ್ಎಫ್ಒ ಆಗಿದ್ದರು. ಇವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಗೊಂಡಿತು. ಸದ್ಯ ಅವರು ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಫ್ಒ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಈ ಕೆಲಸವು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಒದಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು’ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒ ಡಾ.ಗಿರೀಶ್ ಬದೋಲೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-33-1362537267</p>