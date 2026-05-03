ಅರಳಿ ವೃಕ್ಷ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ

ರೇಕುಳಗಿ ಮೌಂಟ್(ಜನವಾಡ): ಬೀದರ್ ಪರಿಸರ ವಾಹಿನಿ ವತಿಯಿಂದ ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೇಕುಳಗಿ ಮೌಂಟ್ನ ಅನಾಥ ಪಿಂಡಕ ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಅರಳಿ ವೃಕ್ಷ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಆಯ್ದ ಗ್ರಾಮಗಳ ಬಂಜರು ಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಅರಳಿ ಸಸಿ ನೆಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪರಿಸರ ವಾಹಿನಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಕಾವಡಿ ಹೇಳಿದರು.

'ಅರಳಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಆಮ್ಲಜನಕ ಕೊಡುವ ವೃಕ್ಷವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅರಳಿ ಸಸಿ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಭಂತೆ ರೇವತ, ಭಂತೆ ಧರ್ಮಪಾಲ್ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260503-33-98804537