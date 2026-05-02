ಶ್ರದ್ಧೆ, ಭಕ್ತಿಯ ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಆಚರಣೆ

ರೇಕುಳಗಿ ಮೌಂಟ್(ಜನವಾಡ): ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೇಕುಳಗಿ ಮೌಂಟ್ನ ಅನಾಥ ಪಿಂಡಕ ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ವಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧ ವಂದನೆ, ಧಮ್ಮ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ, ಸಾಮೂಹಿಕ ಬುದ್ಧ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದವು.</p>.<p>'ಗೌತಮ ಬುದ್ಧರ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಮಾರ್ಗಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿವೆ. ದುಃಖ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗಬೇಕು' ಎಂದು ಪ್ರವಚನ ನೀಡಿದ ಭಂತೆ ರೇವತ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಬುದ್ಧ ತತ್ವಗಳ ಅನುಕರಣೆಯಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಇಂದು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧರ ತತ್ವಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೇ ಹೊರತು ಯುದ್ಧವಲ್ಲ' ಎಂದು ಭಂತೆ ಧರ್ಮಪಾಲ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಭಿಕ್ಕುಣಿ ಪ್ರಜಾಪತಿ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಕೆ. ಪುಂಡಲೀಕರಾವ್, ಶಿವಮೂರ್ತಿ, ಸಚಿನ್ ಕೌಠಾ, ಪ್ರೇಮಸಾಗರ್ ದಾಂಡೇಕರ್ ಮೊದಲಾದವರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>