ಕುತ್ತಾಬಾದ್(ಜನವಾಡ): ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಸೇವೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ವಗ್ರಾಮ ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುತ್ತಾಬಾದ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಕಂಟೆಪ್ಪ ಬಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಭಾನುವಾರ ಅಲಂಕೃತ ತೆರೆದ ಜೀಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿ ಗೌರವಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬೀದರ್ನಿಂದ ತೆರೆದ ಜೀಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅವರನ್ನು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ, ಹೂವಿನ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಬಳಿಕ ಜೀಪ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಅನಂತರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ, ಬೃಹತ್ ಹೂಮಾಲೆ ಹಾಕಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ದೊರೆತದ್ದು ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ' ಎಂದು ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಬಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'24 ವರ್ಷ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸೇವೆ ತೃಪ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ಅಭಿಮಾನ ಹಾಗೂ ಹೆಮ್ಮೆ ನನಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಹಾಗೂ ದೇಶಾಭಿಮಾನ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯುವಕರು ಸೇನೆಗೆ ಸೇರಲು ಮುಂದಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶ್ರೀಕಾಂತ ಅವರ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಅನುಕರಣೀಯ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಭಾಕರ ಬಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿಮಾ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಬಶೆಟ್ಟಿ, ಓಂಕಾರ ಬಶೆಟ್ಟಿ, ದರ್ಶನ್ ಬಶೆಟ್ಟಿ, ಸಾಕ್ಷಿ ಬಶೆಟ್ಟಿ, ರೇಖಾ ಸಂತೋಷ್ ಬಶೆಟ್ಟಿ, ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕ ಝರೆಪ್ಪ ಹವಾಲ್ದಾರ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಶಿವಕುಮಾರ ತುಂಗಾ, ಜಗನ್ನಾಥ ವಾಲ್ದೊಡ್ಡಿ, ಅಶೋಕ ತಮಗೊಂಡ, ಶಾದುಲ್ ನನ್ನುಮಿಯ, ಡಾ. ರಾಜಕುಮಾರ ರಾಂಪುರೆ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಶಿವಗೊಂಡ, ಶಿವಕುಮಾರ ಶಿವಗೊಂಡ, ಶಂಕರ ದಳಪತಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಧೂಳಾ, ರಾಜಕುಮಾರ ಐನಾಪುರೆ, ಶಿವಕುಮಾರ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ, ಜಗನ್ನಾಥ ಶಿವಗೊಂಡ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ವೀರೇಶ ರಾಜಗೀರೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಯೋಗೇಂದ್ರ ಯದಲಾಪುರೆ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಸಂತೋಷ್ ಬಶೆಟ್ಟಿ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>