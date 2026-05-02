ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಚಾಲನೆ

ಬರೂರು(ಜನವಾಡ): ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿ ಮಂದಿರದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬರೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ವಿಧ್ಯುಕ್ತ ಚಾಲನೆ ದೊರೆಯಿತು.</p>.<p>ನಸುಕಿನ ಜಾವ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ, ಪೂಜೆಯೊಂದಿಗೆ ಜಾತ್ರೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಆರಂಭಗೊಂಡವು. ಭಕ್ತರು ಮನೆಯಿಂದ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ದೇವಿ ಪಾದುಕೆಗಳನ್ನು ತಂದು ಪೂಜೆಗೈದರು.</p>.<p>ವಿವಿಧೆಡೆಯ ಭಕ್ತರು ಸರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ದೇವಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು. ಕಾಯಿ, ಕರ್ಪೂರ, ನೈವೇದ್ಯ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ಅನೇಕರು ಹರಕೆ ತೀರಿಸಿದರು. ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಕೃತಾರ್ಥರಾದರು.</p>.<p>ಬಾಳೆಗೊನೆ, ತೆಂಗಿನ ಪರಟೆ, ಹೂವಿನ ಹಾರ, ಸೀರೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬಂಡಿಗಳನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಸಿಂಗಾರಗೊಳಿಸಿದರು. ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪ ಇಟ್ಟು, ಅದನ್ನು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿದರು.</p>.<p>ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜಶೇಖರ ರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ವಿಲಾಸ್ ರೆಡ್ಡಿ, ನರಸಿಂಹ ರೆಡ್ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ, ಪ್ರಕಾಶ ರೆಡ್ಡಿ, ಅಂಜಾರೆಡ್ಡಿ, ಪಾಂಡುರಂಗ ರೆಡ್ಡಿ, ಯಧು ಜಮಾದಾರ್, ಆದರ್ಶ ಸಜ್ಜನಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಜಾತ್ರೆ ನಿಮಿತ್ತ ದೇಗುಲದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ, ಕರ್ಪೂರ, ಕುಂಕುಮ, ಬೆಂಡು, ಬತಾಸು, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ, ವಿಭೂತಿ, ಸಿಹಿ-ಖಾರ ತಿನಿಸು, ಮಕ್ಕಳ ಆಟಿಕೆ, ಬಳೆ, ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಅಂಗಡಿಗಳು ತೆರೆದುಕೊಂಡಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>