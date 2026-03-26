ವದಂತಿಯನ್ನೇ ನಂಬಿ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಜನ

ಬೀದರ್: ಪೂರ್ವಾಪರ ವಿಚಾರಿಸದೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಸತ್ಯ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದರಿಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳ ಎದುರು ಜನಜಾತ್ರೆ ಸೇರಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು.</p>.<p>ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕೆಲವರು ಕ್ಯಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಇಂಧನ ಕೊರತೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಕ್ಯಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಷಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿತು. ಈ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹಬ್ಬಿತು.</p>.<p>ಇದರಿಂದ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರು, ಚಾಲಕರು ಬುಧವಾರ ಬೆಳಕು ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳತ್ತ ದೌಡಾಯಿಸಿದರು. ಎಂದಿನಂತೆ ನಿಗದಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಂಕ್ಗಳು ಜನರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪರದಾಡಿದವು.</p>.<p>ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಕೊರತೆಯಾದರೆ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದು ಬಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಈ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿತು. ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಬಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತರು. ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಗರದ ಎಲ್ಲ ಬಂಕ್ಗಳ ಎದುರು ಜನಜಾತ್ರೆ ನೆರೆಯಿತು. ಸಾಲು ಬೆಳೆಯುತ್ತ ಹೋಯಿತು.</p>.<p>'ಸದ್ಯ ಇಂಧನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಬಂಕ್ನವರು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿದರೂ ಜನ ನಂಬಲಿಲ್ಲ. ಗಂಟೆಗಳ ವರೆಗೆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಇಂಧನ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅನೇಕರು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಎಂಬಂತೆ ವಾಹನಗಳ ಟ್ಯಾಂಕ್ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ತುರ್ತಾಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದವರಿಗೆ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗದೇ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತಡಹೊತ್ತು ನಿಂತು ಪರದಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕೊರತೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವೆ. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಗುಂಪಾ ರಿಂಗ್ರೋಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ರವಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಎದುರು ಸರತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿ ರಾಜು 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿಷಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ನಗರದ ಕೆಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಸ್ಟಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>