ಕುಸಿದ ಕುಸುಬಿ ಕಾಳು, ಎಣ್ಣೆ ಬೆಲೆ

ಬೀದರ್: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸುಬಿ ಕಾಳು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಲೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಸದ್ಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಕುಸುಬಿ ಕಾಳು ₹5,500ರಿಂದ ₹6 ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿ ಕುಸುಬಿ ಎಣ್ಣೆ ₹220ರಿಂದ ₹240ರ ವರೆಗೆ ಬಿಕರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಕುಸುಬಿ ಕಾಳಿನ ಬೆಲೆ ₹8,500ರಿಂದ ₹9,500 ದಾಟಿತ್ತು. ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಕುಸುಬಿ ಎಣ್ಣೆ ₹350ರಿಂದ ₹400 ತನಕ ಮಾರಾಟವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಾಲಿನ ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡನೇ ವಾರದವರೆಗೆ ಇದೇ ಬೆಲೆ ಇತ್ತು. ಈಗ ದಿಢೀರನೆ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ ಸಾಲಿನ ಹಿಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಕುಸುಬಿ ಕಟಾವು ಆಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಸುಬಿ ಬರುತ್ತಿರುವುರಿಂದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಮುಖಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ವಿದರ್ಭ ಪ್ರದೇಶದ ಕೆಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸುಬಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯೊಂದರಲ್ಲೇ 18,551 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕುಸುಬಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕುಸುಬಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಗ್ಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಎಪಿಎಂಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮಳೆಗೆ ಕುಸುಬಿ ಹಾಳಾಗಿ, ಅಭಾವ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಲ ಬಂಪರ್ ಬೆಳೆ ಬಂದಿದ್ದು, ದಿನವೂ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಕುಸುಬಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಗಾಂಧಿ ಗಂಜ್ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಶಿವರಾಜ್.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>