‘ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ’

ಬೀದರ್: 'ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ' ಎಂದು ಸಂಸದ ಸಾಗರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಹೇಳಿದರು.

ನಗರದ ಬಿ.ವಿ. ಭೂಮರಡ್ಡಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಬಸವ ಕೇಂದ್ರದ ಬೆಳ್ಳಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಶರಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉತ್ಸವದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ 'ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉತ್ಸವ' ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ಬಸವಣ್ಣನವರು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ, ಅಂಧಶ್ರದ್ದೆ, ಕಂದಾಚಾರ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅವುಗಳನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಕೊಂಡರೆ ಇಂದಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ದಾರಿ ಅತಿ ಸುಲಭವಾದುದು. ಆದರೆ, ಋಣಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಜೀವನರ ಬದುಕು ಹಾಳಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

'ಪರಿವಾರ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಾತಾವರಣ ದಿನೇ ದಿನೇ ಕಗ್ಗಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯುವಕರಾದವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಬಸವ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡಿದ್ದು ಜನರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿರುವುದು ಸಂತಸ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಪತ್ರಕರ್ತ ಶಿವರಂಜನ್ ಸತ್ಯಂಪೇಟೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಮುರುಘಾ ಶರಣರು, ಭಾತಂಬ್ರಾದ ಶಿವಯೋಗೀಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಗುರುಮಿಠಕಲ್ ಖಾಸಾಮಠದ ಶಾಂತವೀರ ಗುರು ಮುರುಘರಾಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಭಾತಂಬ್ರಾ ಗುರುಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಶಿವಶಂಕರ ಕಾಮಶೆಟ್ಟಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮೃತರಾವ ಚಿಮಕೋಡೆ, ಮುಖಂಡರಾದ ಆನಂದ ದೇವಪ್ಪ, ಶಾಮರಾವ ಭೀಮರಾವ, ರಾಜಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ, ವಿಜುಕುಮಾರ ಆನಂದೆ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಟ್ಟೆ, ಸೋಮಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ, ಕೃಪಾಸಿಂಧು ಪಾಟೀಲ, ಹಾವಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಟೀಲ, ಸಹಜಾನಂದ ಕಂದಗೂಳ, ಅನೀಲಕುಮಾರ ಪನ್ನಾಳೆ, ಧನರಾಜ ಹಂಗರಗಿ, ಸುರೇಶ ಚೆನ್ನಶೆಟ್ಟಿ, ಶಿವಶಂಕರ ಟೋಕರೆ, ರಾಜೇಂದ್ರಕುಮಾರ ಗಂದಗೆ, ವಿದ್ಯಾವತಿ ಬಲ್ಲೂರ, ಬಸವರಾಜ ಬಲ್ಲೂರ, ದೇವಕಿ ನಾಗೂರೆ, ಶಕುಂತಲಾ ಬೆಲ್ದಾಳೆ, ಭಾಗ್ಯ ಮುದ್ದಾ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ತೋಟಪ್ಪ ಉತ್ತಂಗಿ ವಚನ ಗಾಯನ ಮಾಡಿದರೆ, ನೃತ್ಯಾಂಗನ ಕಲಾ ತಂಡದವರ ನೃತ್ಯ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.

ಬಾಬುರಾವ್ ದಾನಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರೆ, ವೈಜಿನಾಥ ಸಜ್ಜನಶೆಟ್ಟಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಅಶೋಕ ದೀಡಗೆ ವಂದಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ