<p>ಕಮಲನಗರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಳಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಣೆ ಉಪಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಗುರುವಾರ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ನೆರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಬೀದರ್ನ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ದೇವಿಕಾ ಅವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಸೋಯಾಬಿನ್ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ದಾಸ್ತಾನು ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದರು. ಸೋಯಾಬಿನ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ನೆರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡದೇ ತಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಬೀಜವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದರೆ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೇ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು. ತಮ್ಮಿಂದ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಾಗದಂತೆ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ರೈತರು ಆತಂಕ ಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ತಮಗೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಬೀತ್ತನೆ ಬೀಜ ಇದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಧೂಳಪ್ಪ, ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಶತ್ರುಘ್ನ ಸೇರಿದಂತೆ ರೈತರು ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ: ಕಮಲನಗರ ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿಯ ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನ ಸೋಯಾಬಿನ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಆಗದಂತೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕಟ್ಟೇಚ್ಚರ ವಹಿಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-33-1828435817</p>