ಬೀದರ್‌: ‘ಸತ್ಯ ಶರಣರ; ಸತ್ಯ ಶೋಧಕನಿಗೆ’ ‌ಬಸವ ಗೌರವ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಸವ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಮಹಾಮನೆಯ ಸಿದ್ದರಾಮ ಶರಣರು ಬೆಲ್ದಾಳ ಆಯ್ಕೆ
ಶಶಿಕಾಂತ್ ಎಸ್. ಶೆಂಬೆಳ್ಳಿ
Published : 16 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 23:28 IST
Last Updated : 17 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 3:19 IST
ಸಿದ್ದರಾಮ ಶರಣರು ಬೆಲ್ದಾಳ ಅವರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಸವ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಬಹಳ ಸಮಯೋಚಿತ. ಬಸವತತ್ವದ ನಿಜ ಪ್ರಸಾರಕರಿಗೆ ಸಂದ ಗೌರವವಿದು
ಬಸವರಾಜ ಬಲ್ಲೂರ, ಸಾಹಿತಿ
ಬಸವ ಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೂ ಆಯ್ಕೆ
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆಯ ಬಸವ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಸಮಸ್ತ ಲಿಂಗಾಯತ ವೆಲ್‌ಫೇರ್‌ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನಿಂದ ಕೊಡಲಾಗುವ ಬಸವ ಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೂ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಮಹಾಮನೆಯ ಸಿದ್ದರಾಮ ಶರಣರು ಬೆಲ್ದಾಳ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಿಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಏ. 18ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಶಿಕಾಂತ ಪಟ್ಟಣ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯು ಏ. 20ರಂದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಸವ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ₹10 ಲಕ್ಷ ನಗದು, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
