SSLC Results: ಮೂರು ಸ್ಥಾನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದ ಬೀದರ್‌

<p><strong>ಬೀದರ್:</strong> 2026ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂರು ಸ್ಥಾನ ಜಿಗಿತ ಕಂಡಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 28ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಶೇ 92.17ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೂರು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಒಟ್ಟು ಶೇ 73.35ರಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಶೇ 18.82ರಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡಿದೆ. 2025ರ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ–1ರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಶೇ 53.25ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿತ್ತು. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ 31ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿತ್ತು. </p>.<p>2026ನೇ ಸಾಲಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 23,047 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಪೈಕಿ 21,242 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.