ಬೀದರ್ | ರಸ್ತೆಗಳು ಹದಗೆಟ್ಟ ಕಾರಣ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಯಾತನೆ

<p><strong>ಜನವಾಡ:</strong> ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅನೇಕ ರಸ್ತೆಗಳು ಹದಗೆಟ್ಟ ಕಾರಣ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಯಾತನೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಳಾಗಿ ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದರೂ ಆಡಳಿತ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಪ್ರಯಾಸಕರವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅಲಿಯಂಬರ್- ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಕ್ರಾಸ್ (ವಯಾ ಯರನಳ್ಳಿ), ರಾಜನಾಳ- ಅಲಿಯಂಬರ್, ಚಿಟ್ಟಾ- ಘೋಡಂಪಳ್ಳಿ, ಅಮಲಾಪುರ-ನಾಗೋರಾ, ಸಂಗೋಳಗಿ (ಎ) ತಾಂಡಾ-ಆಣದೂರುವಾಡಿ, ಸಂಗೋಳಗಿ(ಎ) ತಾಂಡಾ-ಶಮಶೇರನಗರ ತಾಂಡಾ, ಬಗದಲ್-ಕಾಶೆಂಪುರ (ಸಿ) ರಸ್ತೆಗಳು ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಕೆಲ ರಸ್ತೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ತಗ್ಗು- ದಿನ್ನೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲ ರಸ್ತೆಗಳ ಡಾಂಬರು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ. ವಾಹನ ಸವಾರರು ಅನ್ಯ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲದೆ ಸಂಚರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.</p>.<p>ರಾಜನಾಳದಿಂದ ಅಲಿಯಂಬರ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಆದರೂ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ದುರಸ್ತಿಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರುತ್ತಾರೆ ರಾಜನಾಳದ ಪ್ರಕಾಶ ಮಾಲೆ.</p>.<p>ಸಂಗೋಳಗಿ (ಎ) ತಾಂಡಾದಿಂದ ಆಣದೂರುವಾಡಿ ವರೆಗಿನ 3 ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ. ಅನೇಕ ವಾಹನ ಸವಾರರು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿನ ಕಾಲುದಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಗೋಳಗಿ(ಎ) ತಾಂಡಾದ ನಿವಾಸಿ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ರಾಠೋಡ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಕಾಶೆಂಪುರ(ಸಿ) ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಗದಲ್ ವರೆಗಿನ 4 ಕಿ.ಮೀ. ಕಚ್ಚಾ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಬಹು ದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಬಗದಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡ ಸಂತೋಷ್ ವಗ್ಗೆ.</p>.<p>ಅಮಲಾಪುರ-ನಾಗೋರಾ ನಡುವಿನ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಡಾಂಬರು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ. ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯಾಕತಪುರದ ಸುರೇಶ ಪಾಟೀಲ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 26.77 ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಬೀದರ್ ಉಪ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಚಿಮಕೋಡೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಚಿಟ್ಟಾ-ಘೋಡಂಪಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ. ಸಂಗೋಳಗಿ(ಎ) ತಾಂಡಾ-ಆಣದೂರುವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಮಲಾಪುರ-ನಾಗೋರಾ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಿಆರ್ಎಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಉಪ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಮಂಜೂರಾತಿ ದೊರೆತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-33-1366585108</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>