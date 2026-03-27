‘ಏಕತೆಯೇ ಭಾರತದ ನಿಜ ಶಕ್ತಿ’

ಬೀದರ್: ಜಮಾತೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಹಿಂದ್, ಸದ್ಭಾವನಾ ಮಂಚ್ ಹಾಗೂ ರಾಬ್ತಾ ಎ ಮಿಲ್ಲತ್ ವತಿಯಿಂದ ರಂಜಾನ್ ಅಂಗವಾಗಿ ನಗರದ ಚನ್ನಬಸವ ಪಟ್ಟದ್ದೇವರು ರಂಗ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ಈದ್ ಸ್ನೇಹಕೂಟ ನಡೆಯುತು.

ಜಮಾತೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಹಿಂದ್ ಕೇಂದ್ರ ನಾಯಕ ಮೌಲಾನಾ ಹಾಮಿದ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಭಾರತದ ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿ. ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲ ಇದೆ. ಏಕತೆ ಇಲ್ಲದ ದೇಶ ಬಲಹೀನ ಆಗುತ್ತದೆ. ದೇಶವನ್ನು ಸದೃಢಗೊಳಿಸಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಮೃದ್ಧಿ ಅಲ್ಲಾಹುವಿನ ಗುಣ ವಿಶೇಷ. ಕುರ್ಆನ್ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಗ್ರಂಥವಾದರೆ, ಪವಿತ್ರ ರಂಜಾನ್ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಮಾಸ. ಇಸ್ಲಾಂ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವುದೇ ಈದ್ (ಹಬ್ಬ) ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಸವ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಜ್ಞಾನ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚನ್ನಬಸವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಭು ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವನು ಹಾಗೂ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವನು ಅವನೇ. ನಾವು ಅವನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆರಾಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಈಶ್ವರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರತಿಮಾ ಬಹೆನ್ಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದಿಂದ ಪರಸ್ಪರರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸೇಂಟ್ ಪೌಲ್ ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ರೆವರೆಂಡ್ ಡಿಸೋಜಾ ಥಾಮಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಪರಸ್ಪರರ ಸುಖ, ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು. ನಾವು ಬದುಕುವ ಜತೆಗೆ ಇತರರಿಗೆ ಬದುಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಜಮೀಯತ್ ಉಲೆಮಾ ಏ ಹಿಂದ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೌಲಾನಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಗನಿ ಖಾನ್, ಜಗಜೀತಸಿಂಗ್ ಸಿಲೇದಾರ್, ಭಂತೆ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ್, ಮೌಲ್ವಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಫಹೀಮುದ್ದೀನ್, ಫಾದರ್ ಕ್ಲೇರಿ ಡಿಸೋಜಾ, ಬೀದರ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮೇಯರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಗೌಸ್, ಸೈಯದ್ ಹುಸಾಮುದ್ದೀನ್, ಉಝೇರ್, ಶ್ರೀಕಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ, ಷಣ್ಮುಖಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮೌಝಂ, ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ಅತಿವಾಳೆ, ಮುಹಮ್ಮದ್ ಆಸಿಫುದ್ದೀನ್, ವಿಜಯ ಬಲ್ಲೂರಕರ್, ಇಕ್ಬಾಲ್ ಗಾಜಿ, ತೌಹೀದ್ ಸಿಂಧೆ, ಡಾ. ರಾಜಶೇಖರ ಸೇಡಂಕರ್ ಮತ್ತಿತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಹಾಫಿಜ್ ಸೈಯದ್ ಅತೀಕುಲ್ಲಾ ಕುರಾನ್ ಪಠಿಸಿದರು. ಸಿರಾಜ್ ನೆಲವಾಡಕರ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಿಸಿದರು.

ಸದ್ಭಾವನಾ ಮಂಚ್ ಸಂಚಾಲಕ ಗುರುನಾಥ ಗಡ್ಡೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಮುಹಮ್ಮದ್ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಜಮಾತೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಹಿಂದ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಆರಿಫುದ್ದೀನ್ ವಂದಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260327-33-1628080942