ವಚನ ನೃತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

ಬೀದರ್: ವಚನ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಮೇ 3ರಂದು ಚನ್ನಬಸವ ಪಟ್ಟದ್ದೇವರ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ವಚನ ನೃತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಚನ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಶಂಕರ ಟೋಕರೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ 15ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ಕಲೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ವಚನ ನೃತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ₹10,000, ದ್ವೀತಿಯ ಬಹುಮಾನ ₹6,000, ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ₹3,000 ಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗುವುದು.</p>.<p>ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ. ಒಂದು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ಜನ ಗರಿಷ್ಠ ಹತ್ತು ಜನ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ₹500 ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಶರಣರ ವಚನಗಳ ಆಧಾರಿತ ನೃತ್ಯ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ ತರಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆಸಕ್ತರು ಏ.30 ರೊಳಗಾಗಿ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮೊ.9972677508ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>