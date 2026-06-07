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ಐಐಆರ್‌ಎಫ್‌ ರ್‍ಯಾಂಕಿಂಗ್: ಬೀದರ್‌ನ ಪಶು ವಿವಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ 10ನೇ ಸ್ಥಾನ

ಶಶಿಕಾಂತ್ ಎಸ್. ಶೆಂಬೆಳ್ಳಿ
Published : 7 ಜೂನ್ 2026, 10:21 IST
Last Updated : 8 ಜೂನ್ 2026, 7:01 IST
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