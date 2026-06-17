<p>ಬೀದರ್: ‘ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿಯ ತೀವ್ರ ವಿಶೇಷ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯು (ಎಸ್ಐಆರ್) ಮತಪಟ್ಟಿ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವ ಹಾಗೂ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವ ಮಹತ್ತರ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಬೀದರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಶಾಸಕರೂ ಆದ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ.ಶೈಲೇಂದ್ರ ಕೆ. ಬೆಲ್ದಾಳೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಿಜೆಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮಂಡಲ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಎಸ್ಐಆರ್ ಕುರಿತ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಮುಖರ ವಿಶೇಷ ಸಭೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯೇ ಆಧಾರಸ್ತಂಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳು, ನಕಲಿ ಹೆಸರುಗಳು, ದ್ವಂದ್ವ ಅಥವಾ ಡಬಲ್ ನೋಂದಣಿ, ಅರ್ಹರ ಹೆಸರುಗಳು ಇದ್ದರೆ ಚುನಾವಣೆ ಪಾರದರ್ಶಕ ಹಾಗೂ ನೈತಿಕತೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಎಸ್ಐಆರ್ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕಿನ ಗೌರವ ಕಾಪಾಡುವ ಪವಿತ್ರ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅರ್ಹರಿಗೆ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ಸಿಗಬೇಕು. ಅನರ್ಹರು ಹೊರಗಿರಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಘೋಷಣೆ, ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯ ಆಗಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶದ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದುದು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಪಾರದರ್ಶಕ ಚುನಾವಣೆಯಿಂದ ಬಲಿಷ್ಠ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸಾಧ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಸಮಾನತೆ, ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಎಸ್ಐಆರ್ ಸಹ ಈ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ನಾಗರಿಕನು ತನ್ನ ಮತದಾರರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪುಗಳಿದ್ದರೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೊಸ ಮತದಾರರು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡ ಶಿವಾನಂದ ಮಂಠಾಳಕರ್, ಬಿಜೆಪಿ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗುರುನಾಥ ರಾಜಗೀರ, ಶಿವಾನಂದ ಮಂಠಾಳಕರ, ಪೀರಪ್ಪ ಯರನಳ್ಳಿ, ಮಹಾದೇವ ಹಸುರೆ, ರಾಜಶೇಖರ ನಾಗಮೂರ್ತಿ, ಪ್ರಭುಶೆಟ್ಟಿ ಮೆಂಘಾ, ರಾಜಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ, ಶಕುಂತಲಾ ಬೆಲ್ದಾಳೆ, ಚಂದ್ರಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಸಂಜುಕುಮಾರ ಕೋಳಿ, ಹಣಮಂತರಾವ್ ಪಾಟೀಲ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೊದ್ದಾರ, ಸುರೇಶ ಮಾಶೆಟ್ಟಿ, ಹೇಮಾ ತುಕ್ಕಾರೆಡ್ಡಿ, ಬಸವರಾಜ ಪವಾರ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶೇಖಾಪುರ, ಸಂತೋಷಿ ನಿಡವಂಚಾ, ಹಣಮಂತರಾವ್ ಮೈಲಾರೆ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪಾಟೀಲ, ಜಗನ್ನಾಥ ಪಾಟೀಲ, ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ, ಸಂತೋಷ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಕುಶಾಲ ಯಾಬಾ, ಬಾಬು ಮಲ್ಕಾಪುರ, ಜೋಸೆಫ್ ಕೊಡ್ಡೆಕರ್, ಶಿವಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ, ಗುಂಡಪ್ಪ ಬುಧೇರಾ, ರವಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಶಿವಕಾಂತ ಶೇಖಾಪುರ, ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ, ನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-33-1445286652</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>