ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಯತ್ನಾಳ ಸುಳ್ಳಿನ ಸರದಾರ: ಪ್ರಭು ಚವಾಣ್‌ ಕಿಡಿ

<p><strong>ಬೀದರ್:</strong> ‘ಶಾಸಕ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಯತ್ನಾಳ ಒಬ್ಬ ಸುಳ್ಳಿನ ಸರದಾರ. ಯತ್ನಾಳ ಅವರೇ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಡಿ’ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಪ್ರಭು ಚವಾಣ್ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.</p>.<p>ಡಿಕೆಶಿ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿಜಯೇಂದ್ರಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಯತ್ನಾಳ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೂ ತೆರಳಿ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲೇ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಯತ್ನಾಳ ಅವರಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಹಿರೋ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೊ ಹುಚ್ಚು ಇದೆ ಎಂದು ಕುಟುಕಿದರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿಕೆಶಿ ಸಿಎಂ ಆದರೂ ಏನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲ್ಲ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಿದ್ದರೋ ಅದೇ ಗತಿ ಡಿಕೆಶಿ ಅವರಿಗೂ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260602-33-2018281322</p>