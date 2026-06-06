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ಗಲಾಟೆ ಪ್ರಕರಣ: ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಶರಣು ಸಲಗರಗೆ ಜಾಮೀನು ರಹಿತ ಬಂಧನ ವಾರಂಟ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಜೂನ್ 2026, 15:21 IST
Last Updated : 6 ಜೂನ್ 2026, 15:21 IST
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BJPMLABidararrest warrantsharanu salagara

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