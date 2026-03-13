ಶುಕ್ರವಾರ, 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಮೇಲ್‌ಗಾಗಿ ಶಾಸಕರ ವಿರುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ದೂರು

ಸುಂದ್ರಮ್ಮ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯ ನಾಗೇಶ ಕಂಟೆಪ್ಪ ಜೀರ್ಗೆ ಆರೋಪ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:42 IST
Last Updated : 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:42 IST
Bidar

