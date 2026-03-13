ಕಳ್ಳತನ: ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ನಗದು ಹಣ ದೋಚಿ ಪರಾರಿ

<p><strong>ಕಮಲನಗರ</strong>: ಪಟ್ಟಣದ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಯ ಮದನೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಕುಮಾರ ಅಣ್ಣಾರಾವ ಪಾಟೀಲ ಎನ್ನುವರ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ನಡೆದಿದ್ದು, ತಡವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರಾಜಕುಮಾರ ಪತ್ನಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಕಾರಣ ಇಬ್ಬರೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆಂದು ನಾಂದೇಡ್ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರು ಬಾಗಿಲು ಮುರಿದು ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ 65 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಬಳೆ, 50 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಪಾಟ್ಲಿ, 40 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಪೊಹೆ ಸರ, 40 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಗಂಟನ್, 25 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ನಾನ, ₹1 ಲಕ್ಷ ನಗದು, 30 ಗ್ರಾಮ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲುಂಗುರು, 60 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ ಸರ ಕಳ್ಳರು ದೋಚಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮನೆಯ ಮಾಲಿಕ ರಾಜಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ್ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಕಮಲನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಸಿಪಿಐ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಅಲ್ಲಾಪುರೆ, ಪಿಎಸ್ಐ ಆಶಾ ರಾಠೋಡ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಸೋಕೋ ಆಫೀಸರ್ ರೇವಣಸಿದ್ಧಯ್ಯ ಸ್ಥಾವರಮಠ, ಅಶೋಕ ಶ್ವಾನದಳ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಹಾಗೂ ಬೆರಳಚ್ಚು ತಜ್ಞರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಎಸ್ಐ ವೀರಶೇಟ್ಟಿ ಸಾವಳೆ, ವಸಂತ ಡೋಣಗಾಂವ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೈಜನಾಥ, ಪರಶುರಾಮ, ಲೋಕೇಶ ತೆಲಂಗ್, ಗುರುನಾಥ, ಅಂಕುಶ ಭವರಾ, ರಾಜಕುಮಾರ ಸೋನಾರೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಕಮಲನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>