ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ

<p>ಚಿದ್ರಿ(ಜನವಾಡ): ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿದ್ರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೋಮವಾರ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಹೋಮ, ಹವನ ಮೊದಲಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದವು. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಈಶ್ವರಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಂತಸವಾಗಿದೆ. ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಗಲಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಂಕರಲಿಂಗ ಮಹಾರಾಜರು ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 11 ದಿನ ಪ್ರವಚನ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನೌಬಾದ್ನ ಜ್ಞಾನಶಿವಯೋಗಾಶ್ರಮದ ರಾಜಶೇಖರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಪಂಡಿತರಾವ ಚಿದ್ರಿ, ಸೋಮಶೇಖರ ಬಿರಾದಾರ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ, ಗಿರೀಶ ಪಾಟೀಲ, ವೆಂಕಟೇಶ ಶಾಲಿ, ಪ್ರಶಾಂತ ಬಿರಾದಾರ, ಸಂಗಶೆಟ್ಟಿ ಬಿರಾದಾರ, ರಮೇಶ ಪಾಟೀಲ, ಬಸವರಾಜ, ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಶೆಟ್ಟಿ, ಬಸವ ಮುಚಳಂಬೆ, ರಾಜಕುಮಾರ ಬಿರಾದಾರ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260415-33-252842297</p>