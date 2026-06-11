ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಸಮಾನತೆ: ಭೀಮರಾವ್ ಪಾಟೀಲ

<p>ಚಿಟಗುಪ್ಪ (ಹುಮನಾಬಾದ್): ‘ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ದೇಶಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂವಿಧಾನ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನತೆಯಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಭೀಮರಾವ್ ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೇಳಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ನೂತನ ಮೂರ್ತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಬುದ್ಧ ಬಸವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಮಹಾಪುರುಷರಿಗೆ ಗೌರವ ನೀಡಬೇಕು. ಬೇಳಕೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗಾಗಿ ಸುಮಾರು ₹15 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಮೂರ್ತಿ ಅನಾವರಣ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುದಾನ ನೀಡಲಾಗುವುದು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತುಕಾರಾಮ ತೆಳಕೇರಿ,ಗ್ರಾಪಂ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತುಕ್ಕಮ್ಮ ಮೇಲಕೇರಿ,ಮಾಣಿಕ ಹಿಪ್ಪರಗಿ, ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಸಂಜುಕುಮಾರ್ ಮೇಲಕೇರಿ, ಸುಚಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ರಾಹುಲ್ ನಡುವಿನಕೇರಿ, ಶ್ರೀಕಾಂತ ನಡುವಿನಕೇರಿ, ರಾಜು ಸಿಂಧೆ,ವಿಶ್ವನಾಥ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಸಾಗರ ಬುಡ್ಡಿ, ಮಹೇಬೂಬ ಸಾಬ್ ಪಿಂಜಾರ, ಸಂಗ್ರಾಮ ಬುಡ್ಡಿ, ಸಂಜು ಗೌಡಪನೋರ, ಝರೆಪ್ಪಾ ಬುಡ್ಡಿ, ಸುಧಾಕರ ಸಂಗಮ, ಹಾಜಿ ಪಟೇಲ್, ಸುರೇಶ್ ಘಾಂಗ್ರೆ, ಶಿವಾನಂದ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ರಾಹುಲ್ ಉದ್ದಾ, ರವಿಚಂದ್ರ ಸಂಗಮ, ಶಿವರಾಜ ಸಿಂಧನಕೇರಾ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-33-449325342</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>