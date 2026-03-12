<p><strong>ಔರಾದ್:</strong> ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಮಗಿ ವಾಟರ್ಮ್ಯಾನ್ ಕಪಿಲ್ ಅವರಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ₹50 ಸಾವಿರ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಇಒ ಕಿರಣ ಪಾಟೀಲ ಮಂಗಳವಾರ ಜಮಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಕಪಿಲ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಸಿ ₹50 ಸಾವಿರ ಮೊತ್ತದ ಚೆಕ್ ವಿತರಿಸಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿಇಒ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವಾಟರ್ಮ್ಯಾನ್ ಕಪಿಲ್ ಅವರು ಕರ್ತವ್ಯದ ವೇಳೆ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಾಗ ಬಿದ್ದು ಕಾಲಿಗೆ ತೀವ್ರ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಡಿಒ ದಿನೇಶರೆಡ್ಡಿ, ಶಾಲಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಲಾವುದ್ದಿನ್, ವಿಠಲ್ ಬುದುರೆ, ನವನಾಥ ಭಾಲ್ಕೆ, ದಯಾನಂದ, ಸುನೀಲ ರಾಠೋಡ್, ಸಂಜುಕುಮಾರ ಭಾಲ್ಕೆ, ಏಕನಾಥರಾವ ಭಾಲ್ಕೆ, ಪಂಢರಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು. </p>