ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಖಿಯರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೈನಿಕರು

<p><strong>ಕಮಠಾಣ (ಜನವಾಡ):</strong> 'ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಖಿಯರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಸೈನಿಕರು' ಎಂದು ಎಲ್ ಆಂಡ್ ಟಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ನ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಗ್ರೂಪ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಅಪೂರ್ವ ರಾಠೋಡ ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಮಠಾಣ ಸಮೀಪದ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಶವ್ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಖಿ ಉತ್ಸವ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಖಿಯರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಕ್ಸಸ್ ಲೈವ್ ಹೂಡ್ಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರವೀಣ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಖಿಯರು ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಯ ಸುರಕ್ಷಿತ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೋಸಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಮುಖರಾದ ಸುನೀಲ್ ಭಟ್, ಅಲಿಗಿ ರೆಡ್ಡಿ, ಸಮೀರ್ ಶರ್ಮಾ, ಶ್ರೀಕಾಂತ, ನರೇಂದ್ರ ಗಾರಿದಿ, ದೇವಿಕಾ ಆರ್. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪ್ರಭು ಇದ್ದರು. ಮಲ್ಲೇಶ ಗೌಡ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ವಂದಿಸಿದರು.</p>