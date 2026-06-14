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ರಸಗೊಬ್ಬರ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸಲು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ: ಈಶ್ವರ ಬಿ. ಖಂಡ್ರೆ

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರಾದ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಖಂಡ್ರೆಗೆ ಅದ್ದೂರಿ ಸ್ವಾಗತ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ಜೂನ್ 2026, 13:07 IST
Last Updated : 14 ಜೂನ್ 2026, 13:07 IST
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