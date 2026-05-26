ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ವರೆಗೆ ಬಸ್ ಸೇವೆ ವಿಸ್ತರಣೆ

ಭಾಲ್ಕಿ: ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂಗೋಳಗಿವರೆಗೆ ಚಲಿಸುತಿದ್ದ ಬಸ್ ಅನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಬಸ್ ಸೇವೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಆಗಮಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಡಿಡಿಪಿಯು ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಶಹಾಬಾದಕರ್, ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಶಾಂತಲಾ ಎ.ಎಸ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಶಾಂತಲಾ ಎ.ಎಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಬಸ್ ಸೇವೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಿಂದ ಸಂಗೋಳಗಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿದೆ. ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದು ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಸ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಡಿಡಿಪಿಯು ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಶಹಾಬಾದ್ಕರ್, ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖರಾದ ರವಿ ಗಂಗಶೆಟ್ಟಿ, ಸಂಜೀವಕುಮಾರ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಜೊತೆಪ್ಪ, ರವಿಕುಮಾರ, ಶಿವಕುಮಾರ ಸದಾಶಿವ, ಶಿವಕುಮಾರ ಜಮಾದಾರ್, ಅಫ್ಸರ್ ಅಲಿ, ಶಿವಕುಮಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>