ಭಾಲ್ಕಿ: ಹಿರೇಮಠದ ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಪಟ್ಟದ್ದೇವರು

ಭಾಲ್ಕಿ: ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸುವರ್ಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿರುವ ಬಸವಲಿಂಗ ಪಟ್ಟದ್ದೇವರು, ಹಿರೇಮಠ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ರಚನಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಮಠದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರದಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪಟ್ಟದ್ದೇವರು ತಮ್ಮ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಮಠದಿಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಾಮೀಜಿಯಿಂದ ಮಠ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಅಕ್ಷರಶಃ ಸತ್ಯವಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಿನ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯದ ಮೇದಕ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾರಾಯಣಖೇಡ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗೂರ ಗ್ರಾಮದ ಭಾಗೀರಥಿ–ರಾಚಪ್ಪ ಕಾಡೋದೆ ದಂಪತಿಯ ಮಗನಾಗಿದ್ದ ಇವರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆಂದು ಹಿರೇಮಠ ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದವರು. ಇವರಲ್ಲಿಯ ವಿನಯತೆ, ಸೇವಾನಿಷ್ಠೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಪರರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದ ಚನ್ನಬಸವ ಪಟ್ಟದ್ದೇವರು 1985ರ ಜೂನ್ 1ರಂದು ಹಿರೇಮಠ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಯನ್ನಾಗಿಸಿದರು.

ಪೀಠಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಂಚರಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಗೃತಿ, ಬಸವ ತತ್ವದ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದವರು.

ಪೂಜ್ಯರ ದಣಿವರಿಯದ, ಅವಿರತ ಶ್ರಮದ ಫಲವಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಸವ ತತ್ವದ ವೃಕ್ಷ ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಸಂತ ಬಸವಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಹಿರೇಮಠದಲ್ಲಿ ದೀನ-ದಲಿತರು, ಬಡವರು, ಅನಾಥರು, ವಿಧವೆಯರು, ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮಠವನ್ನು ಜನತೆಯ ಮಠವಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪಟ್ಟದ್ದೇವರು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕೇವಲ ಪೂಜೆಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ಹೇಳದೆ, ಕಾಯಕ ತತ್ವ ತಿಳಿಸಿದರು. ಜನರೇ ಮಠಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡದೇ ಜನತೆಯತ್ತ ಮಠ ಕೊಂಡೊಯ್ದ ಕೀರ್ತಿ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಮಠಾಧೀಶರಿಗೆ ಪೀಠದಿಂದ ಗೌರವ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಬಸವಲಿಂಗ ಪಟ್ಟದ್ದೇವರಿಂದ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಸಂದಿದ್ದು, ಅವರ ರಚನಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದಲೇ ಎಂದು ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶಂಭುಲಿಂಗ ಕಾಮಣ್ಣ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಶ್ರೀಗಳು, ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಬೇಡವಾಗಿ ತಿಪ್ಪೆ ಪಾಲಾದ ಅನೇಕ ಸುದೈವಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರಡ್ಯಾಳದ ಸ್ವದೇಶಿ ದತ್ತು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಲಹುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಲ್ಕಿಯ ಹಾನಗಲ್ ಕುಮಾರೇಶ್ವರ ಉಚಿತ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 500 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅನ್ನ, ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬೀದರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಡಾ.ಚನ್ನಬಸವ ಪಟ್ಟದ್ದೇವರ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. 1992ರಲ್ಲಿ 40 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಬ್ಬರು ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಜನ ಶಿಕ್ಷಕ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಸವಲಿಂಗ ಪಟ್ಟದ್ದೇವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿ, ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ, ಉದಾತ್ತ ಯೋಚನೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಫಲವಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಾಲಿಗೆ ಹಿರೇಮಠ ಸಂಸ್ಥಾನ ವಿದ್ಯಾಪೀಠವೂ ವರವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಹಾಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಬಸವಲಿಂಗ ಪಟ್ಟದ್ದೇವರ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಸವ ಪುರಸ್ಕಾರ, ನಾಡೋಜ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನ