ಹೊಳಸಮುದ್ರ: ಗಾಥಾ ಪೂಜೆ ಸಂಭ್ರಮ

ಕಮಲನಗರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಳಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಸಡಗರ-ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಅಖಂಡ ಹರಿನಾಮ ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ಪಾರಾಯಣ ಸಪ್ತಾಹದಲ್ಲಿ ಗಾಥಾ ಪೂಜೆ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆ ನಿಮಿತ್ತ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮವೇ ಭಕ್ತಿ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡಿತು.ಈ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಹರಿನಾಥ ಮಹಾರಾಜ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ಏಕನಾಥ ಮಹಾರಾಜ ಹಂಡೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗಿದೆ. ಸತತ 7 ದಿನ ನಿರಂತರ ಹರಿನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹರಿನಾಮ ಸ್ಮರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುವಂತೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದು ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12ಗಂಟೆಗೆ ಗಾಧಾಪೂಜೆ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260419-33-602520759</p>