ಗುರುವಾರ, 18 ಜೂನ್ 2026
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ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮರಳು ಸಾಗಿಸಿದರೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ: ಡಿವೈಎಸ್‌ಪಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಜೂನ್ 2026, 0:49 IST
Last Updated : 18 ಜೂನ್ 2026, 0:49 IST
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KarnatakaPoliceBidar
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