<p><em>ಗುರುಪ್ರಸಾದ ಮೆಂಟೇ</em></p>.<p>ಹುಲಸೂರ: ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಮಾಂಜ್ರಾ ನದಿ ತೀರದ ರೈತರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆತಂಕದ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೃಷಿಗೆ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿರುವ ನದಿಯೇ, ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಸಂಕಷ್ಟದ ಮೂಲವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನದಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಭೀತಿಯಿಂದ ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದು ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ತಪ್ಪದ ಕಷ್ಟಕರ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹುಲಸೂರ ಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾಯಗಾಂವ ಹೋಬಳಿಯ ಅಟ್ಟರಗಾ, ಮೆಹಕರ, ತುಗಾಂವ (ಎಚ್), ವಾಂಜರಖೇಡ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ನದಿ ಪಾತ್ರದ ಗ್ರಾಮಗಳ ರೈತರು ಮಾಂಜ್ರಾ ನದಿಯನ್ನೇ ನೀರಾವರಿಗೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಬ್ಬು, ಸೊಯಾಬೀನ್, ತೊಗರಿ, ಕಡಲೆ, ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸೇರಿ ಅಂದಾಜು 10 ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನದಿ ನೀರಿನಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಬೇಸಿಗೆ ಹಾಗೂ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿದಾಗ ರೈತರು ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ನದಿ ಪಾತ್ರದೊಳಗೆ ಇಳಿಸಿ ನೀರು ಎತ್ತುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾದ ಕೂಡಲೇ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುವ ಮಳೆಯಿಂದ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ನೀರು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನದಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಮೋಟಾರುಗಳು, ಕೇಬಲ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಪೈಪ್ಗಳು ಮುಳುಗುವ ಭೀತಿ ರೈತರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ನದಿ ತೀರದ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿವೆ. 5 ರಿಂದ 7.5 ಎಚ್.ಪಿ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೋಟಾರುಗಳನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಹಲವೆಡೆ ರೈತರು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ನೂರಾರು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರು ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಪಂಪ್ಸೆಟ್ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಕೇಬಲ್, ಸ್ಟಾರ್ಟರ್, ಪೈಪ್, ವಾಲ್ವ್ ಸೇರಿದಂತೆ ₹1.50 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೋಟಾರುಗಳಿಗೆ ₹3 ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಸಂಕಷ್ಟ ಆರಂಭವಾಗುವುದು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೇ. ನದಿ ದಡದಿಂದ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಲು ಕನಿಷ್ಠ ನಾಲ್ವರು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದು, ಮಳೆಗಾಲದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಐದಾರು ಬಾರಿ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಇಳಿದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ನದಿ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹5 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹10 ಸಾವಿರವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರೈತರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲೇ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ರೈತರು ಜೀವದ ಹಂಗು ತೊರೆದು ಮೋಟಾರುಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತರುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರವಾಹದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳು ಕೊಚ್ಚಿಹೋದ ಘಟನೆಗಳೂ ನಡೆದಿವೆ ಎಂದು ರೈತರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ರೈತರ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ಮಳೆಗಾಲವೂ ರೈತರಿಗೆ ಬೆಳೆಗಿಂತ ಮೊದಲು ಪಂಪ್ಸೆಟ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ನದಿ ತೀರದ ಕೃಷಿಯ ವಾಸ್ತವ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ವೇದಿಕೆ ಅಥವಾ ಶಾಶ್ವತ ಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ರೈತರ ಆತಂಕವೂ ತಗ್ಗಲಿದೆ. ನದಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಲಪಡಿಸಬೇಕೆಂಬ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260601-33-1532433532</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>