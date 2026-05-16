ಹುಲಸೂರ: ‘ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರಧಾರೆ’ ಸ್ಥಗಿತ; ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಹೊರೆ

ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಸಿಗದ ಬಿತ್ತನೆ, ಕೊಯ್ಲು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ; ದುಬಾರಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ಯಂತ್ರಗಳ ಮೊರೆ
ಗುರುಪ್ರಸಾದ ಮೆಂಟೇ
Published : 16 ಮೇ 2026, 7:06 IST
‘ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರಧಾರೆ’ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಿ ರೈತರಿಗೆ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ಎಫ್‌ಪಿಒ ಹಾಗೂ ಸೊಸೈಟಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಹೊಣೆ ನೀಡಿದರೆ ಯೋಜನೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ 
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ 
