ಪಕ್ಷಿ–ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ

ಹುಲಸೂರ: ಬೇಸಿಗೆಯ ತೀವ್ರ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳು ಒಣಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದಾಹ ನೀಗಿಸಲು ರಾಮಾನಂದಚಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ನರೇಂದ್ರ ಚಾರ್ಯ ದಕ್ಷಿಣ ಪೀಠ ನಾಣೇಜ್ ಧಾಮದ ಭಕ್ತರು ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರವಲಯದ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಪಕ್ಷಿ–ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಪರದಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡ ಭಕ್ತರು ಚನ್ನಪ್ಪ ಭೋಪಳೆ ಹಾಗೂ ಶಿವಾಜಿ ಭೂಸಾರೆ ಅವರ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ತೋಡಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಣಿ–ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಸೇವಾಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ರೋಹಿದಾಸ ವತಾರೆ, ವೆಂಕಟ ಸಾಯಗಾಂವೆ, ಶಿವಾಜಿ ಭೂಸಾರೆ, ದಿಲೀಪ ವಾಲೆ, ಕಿಶನ್ ಗಾಯಕವಾಡ, ಚನ್ನಪ್ಪ ಭೋಪಳೆ, ಅನೀಲ ವಾಲೆ, ಸಂಜೀವ ರಾಸೂರೆ, ಸಂಜೀವ ಟೊಂಪೆ, ರಮೇಶ ಹಂದಿಕೆರೆ, ನಾಗೇಶ ಭೋಪಳೆ, ದಯಾನಂದ ಗಾಯಕವಾಡ, ರಾಮ ಸೊಲಂಕೆ, ಮಹಾದೇವಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>