ವಿಶೇಷ ಗ್ರಾಮಸಭೆಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ನಿರಾಸಕ್ತಿ

ಹುಲಸೂರ: 2026–27ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಂಜಿಎನ್ಆರ್ಇಜಿ/ಜಿಪಿಡಿಪಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯವ್ಯಯ ತಯಾರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹುಲಸೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ವಿಶೇಷ ಗ್ರಾಮಸಭೆಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಹಾಜರಾತಿ ಅತ್ಯಲ್ಪವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಸುಮಾರು 20 ಸಾವಿರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ 34 ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸೇರಿ ಕೇವಲ 10 ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ದೀಪಾರಾಣಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಭೋಸ್ಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>'ಶನಿವಾರ ರಜೆ ದಿನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಾರ್ಡ್ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಕರೆಯದೇ ಇರುವುದು, ಪಿಡಿಒಗಳ ನಿರಂತರ ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಸಮನ್ವಯದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ತಲುಪುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ದೇವೇಂದ್ರ ಪವಾರ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಿಡಿಒ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮೀರಾಬಾಯಿ ರಣಜೀತ್ ಗಾಯಕವಾಡ, ಸದಸ್ಯರಾದ ಜಗದೀಶ ದೆಟ್ನೆ, ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಬನಸೂಡೆ, ಯಾಸ್ಮೀನ್, ರಾಮರಾವ್ ಮೊರೆ, ಗೋವಿಂದರಾವ ಸೋಮವಂಶಿ, ರಣಜೀತ್ ಗಾಯಕವಾಡ, ಕಾಶಿನಾಥ ಕಲಾಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಕೆಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>