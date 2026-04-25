ಉರಿಯುವ ಬಿಸಿಲು: ತತ್ತರಿಸಿದ ಕುರಿ–ಮೇಕೆ

ಗುರುಪ್ರಸಾದ ಮೆಂಟೇ

ಹುಲಸೂರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ 41 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ವರೆಗೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಜನ–ಜಾನುವಾರುಗಳ ಬದುಕು ಕಂಗೆಟ್ಟಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 35 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದ್ದ ತಾಪಮಾನ ಈ ಬಾರಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿರುವುದು ಬೇಸಿಗೆಯ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉಷ್ಣತೆ ಹೆಚ್ಚುವ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ಬಿಸಿಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ ಭೂಮಿ ಕಾವಲಿಯಂತೆ ಉರಿಯುತ್ತಿದೆ. ರಸ್ತೆಗಳು ಬಿಕೋ ಎನ್ನುತ್ತವೆ. ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗದಿರುವುದು ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಮೇವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಣಗಿದ್ದು, ಕೆರೆ–ಹಳ್ಳಗಳು ಬರಿದಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಕುರಿ, ಮೇಕೆ, ಹಸು, ಎಮ್ಮೆಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ. ಕುರಿಗಾಹಿಗಳು ದಿನಕ್ಕೆ 10ರಿಂದ 15 ಕಿ.ಮೀ ದೂರ ಸಾಗಿ ಮೇವು ಮತ್ತು ನೀರಿಗಾಗಿ ಅಲೆದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿ ಬರಡಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಳ್ಳದ ಗಿಡಗಳು, ಜಾಲಿ ಕಾಯಿಗಳನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ

'ನೂರಾರು ಕುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಕುವವರು ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ಮೇವಿಗಾಗಿ ಅಲೆದಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣ ನೆರವಿಗೆ ಬರಬೇಕು' ಎಂದು ಕುರಿಗಾಹಿ ಸಂಭಾಜಿ ಮಾಧವ ಭಾತಾಂಬ್ರೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

'15 ಕಿ.ಮೀ ನಡೆದರೂ ನೀರು–ಮೇವು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಕುರಿಗಾಹಿ ಮಹೇಶ ಖಾನಾಪುರೆ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.

ಮೇವಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕುರಿ–ಮೇಕೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡುತ್ತಿದ್ದು, ಗರ್ಭಿಣಿ ಕುರಿಗಳಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಪಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಹೊಸ ಆತಂಕವಾಗಿದೆ. ಮರಿ ಹಾಕಿದ ತಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯೂ ಕುಸಿದಿದೆ.

ಜಾನುವಾರುಗಳ ಮೇಲೂ ಬಿಸಿಲಿನ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಕುರಿ–ಮೇಕೆಗಳು ನೆರಳಿನಲ್ಲೇ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಹಸು, ಎಮ್ಮೆ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳ ಬಳಿ ನೆಲೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ ದೇಹ ತಂಪಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿವೆ.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆರೆ–ಕೊಳಗಳು ಬರಿದಾಗಿದ್ದು, ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಜಾರಿಯಾಗದ ಕಾರಣ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. 'ಮೇವು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಮೇವು ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ರೈತ ಮುಖಂಡ ದೇವೇಂದ್ರ ಹಾಲಿಂಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಉಷ್ಣಾಘಾತ ಮತ್ತು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಭೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12ರಿಂದ 3 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಕುರಿ–ಮೇಕೆ ಸಾಕುವವರು ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ತಂಪಾದ ಸ್ಥಳ, ಶುದ್ಧ ನೀರು ಒದಗಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ' ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಆರ್.ಡಿ.ಪಾಟೀಲ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬರದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ಕುರಿಗಾಹಿಗಳ ಸಂಕಷ್ಟ, ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣ ಮೇವು ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿಗಳು ಹಾಗೂ ತುರ್ತು ನೆರವಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರದಿದ್ದರೆ, ಈ ಸಾಂ