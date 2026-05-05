ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಡಿಗೆ ತಯಾರಿ ಜೋರು

<p><em>ಗುರುಪ್ರಸಾದ ಮೆಂಟೇ</em></p>.<p>ಹುಲಸೂರ: ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಿರುವ ಬಿಸಿಲಿನ ಧಗೆಗೆ ಹೆದರಿರುವ ಜನರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಹೊಲಗಳು ಜನರಿಲ್ಲದೆ ಭಣಗುಡುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಇದೇ 41 ಡಿಗ್ರಿ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ವರವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೈ ಶ್ಯಾವಿಗೆ, ಹಪ್ಪಳ, ಗೌಲಿ, ಸಂಡಿಗೆ, ಹಪ್ಪಳ ಇತರೆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರಜೆಯ ಕಾರಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ಅಮ್ಮ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಿನಿಸು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಪಾಠವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಯಂದಿರು, ಓಣಿಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್, ಮೇ ತಿಂಗಳ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾ ಓಣಿಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಒಬ್ಬರ ಮನೆಯಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ತಂದರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಹಿಟ್ಟು ತರುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಮನೆಯ ಮಹಡಿ ಮೇಲೆ, ತಗಡಿನ ಮೇಲೆ, ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಕಂಪೌಂಡ್ ಒಳಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಬೀಳುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಡಿಗೆ, ಹಪ್ಪಳ, ಚಕ್ಕಲಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>‘ಸರತಿಯಂತೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮನೆಯ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಅಕ್ಕಿಹಿಟ್ಟು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನನೆಯಲು ಇಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ರಿಂದ 10 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ತಿನಿಸುಗಳು ಮಾಡಿ ನಂತರ ಬಿಸಿಲೇರುವ ಮುನ್ನವೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಒಣಗಿದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿ ಡಬ್ಬಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಕೆಡದಂತೆ, ವಾಸನೆ ಬರದಂತೆ ಕಾಪಾಡಬಹುದು’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವಿಮಲಾಬಾಯಿ ಮೇತ್ರೆ.</p>.<p>‘ಹಪ್ಪಳ, ಚಕ್ಕುಲಿ, ಚಿಪ್ಸ್, ಖಾರ ಬೆರೆಸಿದ ಅವಲಕ್ಕಿ, ಮಂಡಕ್ಕಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಾಯಿ ಚಪಲದ ಕುರುಕಲು ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಬಾಯಿ ರುಚಿ ನೀಗಿಸುತ್ತಿವೆ. ಮುಂದೆ ಬಂಧುಗಳು, ಇಷ್ಟರು ಬಂದಾಗ ಊಟ, ಉಪಾಹಾರ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಟೀ ಜತೆಯಲ್ಲಿ ಹಪ್ಪಳ, ಸಂಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಹೊರಗಿನವರು ಬಂದಾಗ ಜೇಬಲ್ಲಿ ಕಾಸು ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಗೌರವ ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೆ ಹಳೇ ಹಂಡೆ, ತಪ್ಪಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೀಲ್ ಡಬ್ಬಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಪ್ಪಳ ಸಂಡಿಗೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಬಾರಿಯ ಬಿಸಿಲು ಕುರುಕಲು ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಕೊಂಚ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹಿರಿಯ ಮಹಿಳೆಯರು</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260505-33-20470544</p>