ಹುಮನಾಬಾದ್ ಎಪಿಎಂಸಿಗೆ ಇ ಖಾತಾದಿಂದ ನಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯತೆ

<p>ಹುಮನಾಬಾದ್: ಪಟ್ಟಣದ ಪುರಸಭೆಯಿಂದ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಳಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಇ ಖಾತಾ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ತನ್ನ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಕ್ಕು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಲು ಅಂಗಡಿಗಳು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದ ಮಾಲೀಕರು ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಇ ಖಾತಾ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹೆಸರಿಗೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯ ಎಪಿಎಂಸಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ತೆರಿಗೆಯ ಆದಾಯದ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಕ್ಕು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಈವರೆಗೆ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಪುರಸಭೆ ತೆರಿಗೆ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಪುರಸಭೆ ಕೂಡ ಎಪಿಎಂಸಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಎಪಿಎಂಸಿ ವರ್ತಕರು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ನೆಪಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಖಾತೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಪಿಎಂಸಿ ತನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾನೂನು ಸಂಘರ್ಷ ನಡೆಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಸಂಗ ಎದುರಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಸ್ತುತ ಪುರಸಭೆಯಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಖಾತೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ವರ್ತಕರು, ಎಪಿಎಂಸಿಯ ಯಾವುದೇ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ನೇರವಾಗಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಖಾಸಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಆತಂಕ ಶುರುವಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-33-807034971</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>