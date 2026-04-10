ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ವಿಪರೀತ ಹೆಚ್ಚಳ

ಹುಮನಾಬಾದ್: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ವಿಪರೀತವಾಗಿದ್ದು, ಧಗೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಜನರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಮೂರು–ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ 35 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಇದ್ದು, ಬಿಸಿಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿದೆ.

ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಬಾಯಾರಿಕೆ ನೀಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜನ ತಂಪು ಪಾನೀಯ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಶರಬತ್ತು, ಎಳನೀರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಣ್ಣುಗಳು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಸರು, ಲಸ್ಸಿ, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮಾರಾಟವೂ ಜೋರಾಗಿದೆ.

ರೈತರು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಹೊಲ, ಗದ್ದೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ್ ಬಿ., ದುಬಲಗುಂಡಿ, ಘಾಟಬೋರಾಳ್, ಚಿಟಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮನ್ನಾಏಖೇಳ್ಳಿ, ಬೇಮಳಖೇಡಾ, ನಿರ್ಣಾ, ಕುಡಂಬಲ್ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಈ ಸುಡುಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಾರದಿರುವುದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕೆಲ ಹೊತ್ತು ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ, ರಸ್ತೆಗಳು ಬಿಕೋ ಎನ್ನುತ್ತಿವೆ.

'ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು, ಧಗೆ, ಝಳ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಜನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಾಲಿಡಲು ಹೆದರುವಂತಾಗಿದೆ. ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೈಕೊಟ್ಟರೆ ಧಗೆಯ ಬೆವರಿನಿಂದ ಮೈ ಒದ್ದೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಹುಮನಾಬಾದ್ ನಿವಾಸಿ ಶ್ರೀನಾಥ್ ದೇವಣಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಜಾನುವಾರು ಮೇಯಿಸಲು ಹೊಲಗಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಿಸಿಲನ್ನು ತಾಳಲಾರದೆ ಮರಗಳ ಆಶ್ರಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ್ ಕೆ . ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಪ್ರಕಾಶ್.

'ಈ ಬಾರಿ ಬೇಸಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿಲಿಗೆ ವಯೋವೃದ್ಧರು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳು ಸಂಕಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹುಡಗಿ ನಿವಾಸಿ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

'ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ'

ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು, ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ತಂಪು ಪಾನೀಯ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಶಿವಕುಮಾರ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ