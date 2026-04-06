ಜಗಜೀವನರಾಂ ವೃತ್ತ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟು

ಹುಮನಾಬಾದ್: ಡಾ.ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಂ ಅವರ ವೃತ್ತ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ ಗುರುತಿಸುವವರೆಗೂ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಮಾದಿಗ ಸಮುದಾಯದ ನೂರಾರು ಜನರು ಶಾಸಕ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅಂಜುಂ ತಬಸುಮ್ ಅವರಿಗೆ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದ ಘಟನೆ ಭಾನುವಾರ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತದಿಂದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಂ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಶಾಸಕ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ, ವಿಪ ಸದಸ್ಯ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ ಅವರನ್ನು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ ಒಳಗಡೆಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂದೆ ತಡೆದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಶಾಸಕ ಮತ್ತು ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ ' ವೃತ್ತ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ ಗುರುತಿಸುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸ್ಥಳ ನೀಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರೂ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಿದ ನಂತರ ಶಾಸಕ, ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಮತ್ತು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರನ್ನು ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಕರೆದುಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲೇ ಖಾಲಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಡಾ.ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಂ ಅವರ ವೃತ್ತ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುರಾವ್ ತಾಳಮಡಗಿ, ರಮೇಶ್ ಡಾಕುಳಗಿ, ಬಸವರಾಜ ಆರ್ಯ, ಪರಮೇಶ್ವರ ಕಾಳಮದರಗಿ, ರವಿ ಹೊಸಳ್ಳಿ, ಅಶೋಕ್ ಕಟ್ಟಿ, ಜೈರಾಜ್ ವೈದ್ಯಾ, ಜೈರಾಜ್ ಸದಲಾಪುಲೆ, ಪಪ್ಪುರಾಜ್ ಚತುರೆ, ರಾಜು ಕಾಣೆ, ದತ್ತು ಮುಸ್ತರಿ, ಚಂದ್ರಪ್ರಕಾಶ್, ದಶರಥ್ ಆರ್ಯ, ಮಹೇಶ್ ಕಟ್ಟಿ, ಪ್ರವೀಣ್ ಸಿಂಧನಕೇರಾ, ಮೋಹನ್ ಗಡವಂತಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>