ಮೈಲಾರ್ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ

ಹುಮನಾಬಾದ್: 'ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗಳು ದುಶ್ಚಟಗಳ ವ್ಯಾಮೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ರಾಜಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಬಿರಾಬಾದ್ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಮೈಲಾರ್ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಪಾಲಕರು ಜಾಗೃತರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಗಾ ವಹಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯುವು ಪೀಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ಮೈಲಾರ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ₹4 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಭೀಮರಾವ ಪಾಟೀಲ ಅವರ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ₹4 ಲಕ್ಷ ಒಟ್ಟು ₹8 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರದೀಪ ಮುತ್ಯಾ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಸಂಗೋಳಗಿಕರ್, ಮಾಣಿಕ ವಗ್ಗೆ, ಕಾಶಿರಾಮ ಪಾಟೀಲ, ತಾನಾಜಿ ಪಾಟೀಲ, ವಿಶ್ವನಾಥ ಬಾವಗಿ, ಮೋಹನ ಹುಮನಾಬಾದೆ, ಪಂಡಿತ ಬಾವಗೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪಾಟೀಲ, ವಿಠಲ್ ಡಾವರಗಾಂವ, ವಿಜಯಕುಮಾರ ವಗ್ಗೆ, ಭಾಗ್ಯವಂತ ವಗ್ಗೆ, ದಿನೇಶ ವಗ್ಗೆ, ವೀರಶಟ್ಟಿ ವಗ್ಗೆ, ಶಿವಕುಮಾರ ಬೇಳಕೇರಾ, ಅನಿಲ ಕಬೀರಾದ, ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ವಡ್ಡನಕೇರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>