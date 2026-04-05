ನಾಮಫಲಕ ವಿವಾದ: ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಭಕ್ತರಿಂದ ಧರಣಿ

ಹುಮನಾಬಾದ್: ಇಂದಿರಾನಗರ ಬಡಾವಣೆಗೆ ತೆರಳುವ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದ ಪುಟ್ಟಪಾತನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ನಾಮಫಲಕ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭಕ್ತರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರುಗಡೆ ಶನಿವಾರ ಧರಣಿ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿಯ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರುಗಡೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಬಡಾವಣೆಗೆ ತೆರಳುವ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ದ ಮತ್ತು ಡಾ. ಬಿ. ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಇರುವ ನಾಮಫಲಕವನ್ನು ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಇಂದಿರಾನಗರ ಬಡಾವಣೆ ಯುವಕರು ಅಳವಡಿಸಿದರು. ಧರಣಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಿಪಿಐ ಸಂತೋಷ್ , ಪಿಎಸ್ಐ ಸುರೇಶ್ ಚೌಹಾಣ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ನಂತರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಮಿಟಿಯ ಸದಸ್ಯ ಮಹೇಶ್ ಅಗಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಾಮಫಲಕ ತೆರವು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಭಕ್ತರ ಸಭೆ ಕರೆದು ಎಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋಣ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಧರಣಿ ಕೈಬಿಡಬೇಕು' ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಧರಣಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಾಥ್ ದೇವಣಿ, ಮಾಹದೇವ ಗೌಳಿ, ಮಹಾಂತೇಶ ಪೂಜಾರಿ, ಸುರೇಶ್ ಕಮಲಾಪುರ, ಹುಲೇಪ್ಪ ದೇವಣಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಜ್ಜನಶಟ್ಟಿ, ಜೋತಿಬಾ, ರಾಗು ಪಂಚಾಳ್, ಸಂಗಪ್ಪ , ಮೋನಪ್ಪ ಪಂಚಾಳ, ಮಲ್ಲು ಮರೋರ್, ಆನಂದ ಕುಂಬಾರ, ಬಸು ಶಂಕರ್ ಶಟ್ಟಿ, ಗುರು ಸ್ವಾಮಿ, ಗಣೇಶ ದೇವಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260405-33-1666122654</p>