20 ಪ್ರಕರಣ: 28 ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ

ಹುಮನಾಬಾದ್: 'ಹುಮನಾಬಾದ್ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪ ವಿಭಾಗದ ವಿವಿಧ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ 4 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ, 20 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ಸುಮಾರು ₹ 36 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ವತ್ತು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿ, 28 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆ ಕಳ್ಳತನ, ದ್ವಿಚಕ್ರ ಮತ್ತು ಆಟೊ, ಮೊಬೈಲ್, ಜಾನುವಾರು ಕಳವಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಗುಂಟೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ₹ 11.52 ಲಕ್ಷ ನಗದು, ₹12.48 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 119 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರ, ₹11.5 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 32 ಮೊಬೈಲ್ಗಳು , ₹3.7 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 8 ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು, ₹2 ಲಕ್ಷದ ಒಂದು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಗೂಡ್ಸ್ ವಾಹನ, ₹3 ಲಕ್ಷದ ಒಂದು ಆಟೊ ರಿಕ್ಷಾ, ₹50 ಸಾವಿರದ ಎಮ್ಮೆ, ₹20 ಸಾವಿರದ ಮೂರು ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಸೋಯಾಬಿನ್ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ, ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ವಿತರಣೆ: ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಧರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಗುಂಟಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅರಿವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸದೇ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಪಘಾತ, ಸಾವು, ನೋವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಗುಣಮಟ್ಟದ, ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸದೇ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಬಾರದು. ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಜೀವಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿರುವ ಕುಟುಂಬದ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ, ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಮಡೋಳಪ್ಪ ಪಿ.ಎಸ್. ಸಿಪಿಐ ಸಂತೋಷ್ ತಟ್ಟೆಪಳ್ಳಿ, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಸಿಪಿಐ ಅಮೋಲ್ ಕಾಳೆ, ಚಿಟಗುಪ್ಪ ಸಿಪಿಐ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಲ್ಲಾಪುರೆ, ಅಲಿಸಾಬ್, ಪಿಎಸ್ಐಗಳಾದ ಸುರೇಶ್ ಚೌಹಾಣ, ವಿಜಯಕುಮಾರ ನಾಯಕ, ಹುಲೇಪ್ಪ , ಬಸವರಾಜ, ಮಹೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ, ಸವಿತಾ, ಜೈಶ್ರೀ, ರೇಣುಕಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಂಜುನಾಥ ರೆಡ್ಡಿ, ಭಗವಂತ ಸಿಂಧೋಲ, ವಸಂತ, ಅನೀಲ ಪರಶಟ್ಟಿ, ರಮೇಶ, ಷಣ್ಮುಖ ಸ್ವಾಮಿ, ಬಾಬುಲಾಲ್ ನೇಳಗೆ, ಶೀಲಸಾಗರ, ಉಮೇಶ, ಶರಣಬಸಪ್ಪ, ಶಬ್ಬೀರ್, ವಾಹನ ಚಾಲಕ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>