ಗುರುವಾರ, 18 ಜೂನ್ 2026
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ಸಿಂಧನಕೇರಾ ಪಿಡಿಒ ಅಕ್ರಮ ನೇಮಕಾತಿ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಅಮಾನತು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಜೂನ್ 2026, 0:54 IST
Last Updated : 18 ಜೂನ್ 2026, 0:54 IST
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