ಸಮಾಧಾನ ಸಮಾರೋಹ ಆ.22ರಿಂದ

ಹುಮನಾಬಾದ್: ತಾಲ್ಲೂಕು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥ ಪಡಿಸಲು ಸುಪ್ರಿಂಕೋರ್ಟ್ ಸಮಾಧಾನ ಸಮಾರೋಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹುಮನಾಬಾದ್ ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್.ಸಿ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಾದವಾಡಗಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು,'ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಸ್ಟ್ 21, 22, 23ರಂದು ವಿಶೇಷ ಲೋಕ್ ಅದಾಲತ್ ಮೂಲಕ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಸುಪ್ರಿಂಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಹೋಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಸಮಾಧಾನ ಸಮಾರೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಸಣ್ಣ ಹನುಮೇಗೌಡ, ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ ರೆಡ್ಡಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ನಾತೆ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>