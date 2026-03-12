ಹೆಚ್ಚಿದ ಬಿಸಿಲಿನ ಪ್ರತಾಪ; ರಣಬಿಸಿಲು ಆರಂಭ

<p><strong>ಬೀದರ್</strong>: ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಬಿಸಿಲಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ರಣಬಿಸಿಲಿಗೆ ಜನ ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡನೇ ವಾರ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ದಿಢೀರನೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಫೆಬ್ರುವರಿ ಕೊನೆಯ ವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ವರೆಗೆ ಇತ್ತು. ಮಾರ್ಚ್ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ 30ರ ಗಡಿ ದಾಟಿ ಸತತವಾಗಿ ಏರುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ 35 ಡಿಗ್ರಿ ತನಕ ಏರಿದ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಈಗ 36ರಿಂದ 37 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ಪ್ರಖರವಾದ ಬಿಸಿಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ನಗರದ ಉದ್ಯಾನಗಳು, ವಾಕಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಜನ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9ಗಂಟೆ ತನಕ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಟದ ಮೈದಾನಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈಗ ಎಂಟು ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಸಿಲಿನ ಪರಿಣಾಮ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5ರ ವರೆಗೆ ಪ್ರಖರವಾದ ಬಿಸಿಲಿರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಜನರ ಓಡಾಟ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಗ್ಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1ರಿಂದ 4 ಗಂಟೆ ತನಕ ಕೆಂಡದಂಥ ಬಿಸಿಲಿರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ತಂಪು ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಜನ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾರ್ಚ್ ಕೊನೆ ಅಥವಾ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೊದಲ ವಾರದಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತನಕ ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬಿಸಿಗಾಳಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆಗ ಜನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿಲಿನ ಕಿರಣಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಬೀಳದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><strong>ತಂಪು ಪಾನೀಯ, ಮಡಕೆಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ</strong></p>.<p>ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಎಳನೀರು, ಐಸ್ಕ್ರೀಂ, ಜ್ಯೂಸ್, ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಲಸ್ಸಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳ ಮಾರಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳುದ್ದಕ್ಕೂ ಲಸ್ಸಿ ಮಳಿಗೆಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಇನ್ನು, ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಗಳಿಗೂ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ನಗರದ ನೆಹರೂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಸಮೀಪದ ರಸ್ತೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸದ ಮಡಿಕೆ, ಕುಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಲತಾ ಹೇಳಿದರು.</p>