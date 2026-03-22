ಇಸ್ಲಾಂಪುರದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ ಮೂರ್ತಿ ಮೆರವಣಿಗೆ

ಇಸ್ಲಾಂಪುರ(ಜನವಾಡ): ನೂತನ ಹನುಮಾನ ದೇಗುಲದ ಕಳಸಾರೋಹಣ ಹಾಗೂ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ನಿಮಿತ್ತ ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಸ್ಲಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಹೊಸ ಆಂಜನೇಯ ಮೂರ್ತಿಯ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು.

ಗ್ರಾಮದ ಸೀಮಿ ನಾಗನಾಥ ಮಂದಿರದಿಂದ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ತರಲಾಯಿತು. ಕುಂಭ ಕಳಸ ಹೊತ್ತ ಮಹಿಳೆಯರು, ಕೋಲಾಟ, ಲಂಬಾಣಿ ನೃತ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮೆರುಗು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದವು.

ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಾಹಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ, ಪೂಜೆ ಮತ್ತಿತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದವು.

ಬಾಬುರಾವ್ ಮುತ್ತ್ಯಾ, ಕಮಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇಒ ಹಣಮಂತರಾವ್ ಕೌಟಗೆ, ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಮಾರುತಿ ಮೇತ್ರೆ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಸಂಗಮೇಶ ಕೌಟಗೆ, ಅಶೋಕ ಮೂಲಗೆ, ಗುರಪ್ಪ ರಕ್ಷೆ, ರಾಮಶೆಟ್ಟಿ ರಕ್ಷೆ ಮೊದಲಾದವರು ಇದ್ದರು.